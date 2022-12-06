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Diyarbakır'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü.

İlçedeki Mevlana Halit Mahallesi 478. Sokak'ta yer alan 8 katlı binanın terasına çıkan 14 yaşındaki Furkan A. iki bina arasındaki merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan çocuk, bina sakinlerinin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Furkan A, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır mevlana Bağlar Güncel Haberler

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