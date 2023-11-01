Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.
Diyarbakır'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 15 şüpheli, 20 yıl cezası bulunan 1 şüpheli ve 79 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheliye yönelik, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda 231 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 2 uzun namlulu silah, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden 132'si adli makamlarca tutuklandı, 99'u serbest bırakıldı.