Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 132'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şüpheli, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 15 şüpheli, 20 yıl cezası bulunan 1 şüpheli ve 79 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheliye yönelik, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda 231 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 2 uzun namlulu silah, piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 132'si adli makamlarca tutuklandı, 99'u serbest bırakıldı.