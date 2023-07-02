Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı
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Diyarbakır'da bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde bir imalathanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi'nde bir imalathanede çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa kara yolu güzergahında yer alan Mega Sanayi Sitesi'nde soğuk gıda imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
İmalathanede hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel