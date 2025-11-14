Diyarbakır'da Medikal Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde medikal ürünlerin satıldığı dükkana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle medikal dükkanına ateş açtı. Saldırıda 2 kişi, tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR