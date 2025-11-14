Diyarbakır'da Medikal Dükkana Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde medikal ürünlerin satıldığı dükkana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle medikal dükkanına ateş açtı. Saldırıda 2 kişi, tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.