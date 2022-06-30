Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi - Haberler

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Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da 'Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması' söyleşisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Geleceğin Bilimi Platformu iş birliğiyle "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sur ilçesinde üniversite öğrencilerinin bilim, sanat, kültür, müzik, fikir, edebiyat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla tarihi Diyarbakırevinde Akademi Üniversite etkinlikleri sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Akademi Üniversitede Prof. Dr. Talip Alp tarafından "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Alp, söyleşide, insanın inancı, yaşam tarzı ve mesleği konularına değinerek, bunların hayattaki karşılığını anlattı.

Tarihi bilmenin önemine değinen Alp, İslam coğrafyasında kardeşçe ve huzurla yaşamanın herkesin yararına olacağını aktardı.

Programın sonunda Alp, katılımcıların sorularını cevapladı.

Programa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Sur Güncel Haberler

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