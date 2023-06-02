Diyarbakır'da Mayıs ayında 63 narkotik operasyonu: 29 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da mayıs ayında yapılan 63 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 231 şüphelinden 29'u tutuklandı. Operasyonlarda, toplam 81 kilo 38 gram kenevir türevleri, 48 bin 260 adet sentetik ecza, 9 bin 224 adet ecstasy, 3 kilo 386 gram metamfetamin maddesi, 9 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet payp/düzenek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 27 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Haber Güncel kategorisinde yer almaktadır.