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Diyarbakır'da Mayıs Ayında 137 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Mayıs Ayında 137 Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da yapılan çalışmalarda asayiş olaylarından gözaltına 2 bin 309 şüpheliden 128'i, siber suçlarda 9, toplam 137 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da mayıs ayında yapılan çalışmalarda asayiş olaylarından gözaltına 2 bin 309 şüpheliden 128'i, siber suçlarda 9, toplam 137 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyeti şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde asayiş birimleri mayıs ayında 3 bin 326 olaya bakarken 2 bin 309 şüpheli yakaladı.

İşlem yapılan şüphelilerden 128'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 25 tüfek, 172 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 2 bin 41 fişek ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında yapılan çalışmalarda ise, 419 siber soruşturması, 890 sosyal medya hesabı araştırması ve 489 dijital materyal incelemesi yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde 9 şüpheli tutuklandı. 5 SİBERAY etkinliği ile bin 747 kişiye eğitim verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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