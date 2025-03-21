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Diyarbakır'da Mart Ayında Kar Yağışı Etkili Oldu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Mart ayında etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Yağış, sahur vaktinde ise yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji, yüksek kesimlerde zirai don olayları konusunda uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da Mart ayında kar yağışı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir süreliğine kar yağışı etkili oldu.

İlçede dün gün içinde başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar yağışı, sahur vaktinde ise yerini yağışa bıraktı. Meteoroloji 15 Bölge Müdürlüğü ise, yüksek kesimli bölgelerde kar yağış yağmur ve zirai don olayları beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel
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