Diyarbakır'da Marketten Yılan Çıktı, İtfaiye Eri tarafından Yakalandı

Diyarbakır'da Marketten Yılan Çıktı, İtfaiye Eri tarafından Yakalandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir petrol istasyonundaki markete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğaya salındı.

Diyarbakır'da markete giren yılan itfaiye erleri tarafından yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir petrol istasyonundaki markete giren yılan, itfaiye erleri tarafından yakalanarak yaşam alanına bırakıldı.

İlçede bulunan bir petrol istasyonundaki marketin içine yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yılana zarar vermeden yakalayarak yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - Güncel
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