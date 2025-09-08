Diyarbakır'da Marketlerde Haksız Fiyat Artışı Denetimi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik "haksız fiyat artışı" ve "fiyat etiketi" denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlere yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 25 kişiden oluşan 10 ekip ile bir alışveriş merkezinde vatandaşlara "Tüketicilerin fiyat etiketine ve fahiş fiyata karşı bilmesi gerekenler" başlıklı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Müdürü Zafer Atik'in de yer aldığı denetimlerde bir süper markette, kırtasiye, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik "haksız fiyat artışı" ve "fiyat etiketi" denetimi gerçekleştirildi.

Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kanunlar kapsamında denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yoğunluklu olarak temel gıda ve ihtiyaç malzemeleriyle ilgili denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Atik, vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı, Ticaret İl Müdürlüğü, CİMER ve Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Bu yılın 8 ayında yapılan denetimlerle ilgili bilgi paylaşan Atik, şunları kaydetti:

"Fiyat etiketiyle ilgili toplamda 4 milyon 625 bin 525 lira idari yaptırım kararı uyguladık. Yapmış olduğumuz denetimlerde hem vatandaşlarımız bilinçlendi hem de işletmelerimizin ceza oranlarının da düştüğünü görebiliyoruz. Bu sonuçla yapmış olduğumuz denetimlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Denetimlerdeki amacımız tüketicilerimizin menfaatlerini korumak aynı zamanda işletmelerimize de rehberlik görevimizi yaparak bilgilendirmek."