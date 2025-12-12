Haberler

Markete patlayıcı madde atıp kaçan şüpheli aranıyor

Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir şüpheli, bir markete patlayıcı maddeyle saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Şüpheli aranıyor.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, markete patlayıcı madde attı. Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı. Patlama nedeniyle markette hasar oluştu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
