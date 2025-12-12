Haberler

El Bombasının Patlama Anı Kamerada

Diyarbakır'da bir markete el bombası atan kimliği belirsiz şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle kaydedildi. Patlama anında bir kadın kırılan camlardan etkilenirken, çevredekiler yangını söndürmek için çaba gösterdi.

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüphelinin, bir markete patlayıcı maddeyle saldırıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin markete attığı patlayıcı maddenin, el bombası olduğu tespit edildi. Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

