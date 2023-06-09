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Diyarbakır'da Market Denetimleri Yapıldı

Diyarbakır'da Market Denetimleri Yapıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan marketlerde son kullanım tarihleri, hijyen, gramaj, etiket denetimlerini sürdürüyor. İl genelinde 121 markette yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 350 ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumda konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan marketlerde son kullanım tarihleri, hijyen, gramaj, etiket denetimlerini sürdürüyor. İl genelinde 121 markette yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 350 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumda konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirmelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güncel Haberler

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