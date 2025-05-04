Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye 14 Bin TL Ceza

DİYARBAKIR'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 TL ceza kesildi, ehliyetine ise geçici süre ile el konuldu.

Kayapınar ilçesinde Musa Anter Caddesi'nde makas atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından ekipler tarafından tespit edilen sürücü M.F.İ., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince toplamda 14 bin 413 TL ceza kesildi, ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesine istinaden geçici süre ile el konuldu.

M.F.İ., 'Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.