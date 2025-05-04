Diyarbakır'da Makas Atan Sürücüye 14 Bin 413 Lira Ceza

Diyarbakır'da otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün sosyal medyada bir aracın merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Bulvarı, Fırat Bulvarı ve Musa Anter Caddesi'nde makas atan araç görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç sürücüsünün M.F.İ. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Sürücüye, "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "kavşak içerisinde şerit değiştirme", "yönetmelikte bulunan diğer hususlara uymamak" ve "cam filmi" takmaktan toplam 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı.

Geçici süreyle ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.