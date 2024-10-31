Diyarbakır'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da, girdiği otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi'nin tesadüfen fark etmesiyle kurtarıldı.

Kentteki bir AVM'nin otoparkındaki otomobilin motor kısmına giren kedi, mahsur kaldı. Bu sırada tesadüfen otoparkta bulunan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi, otomobilin motor kısmından gelen sesleri fark ederek, kurtarma çalışması başlattı. Ekip Lideri Mehmet Turgut Tayuzak ve Mehmet Arat'ın çalışmasıyla kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücülere uyarılarda bulunan Mehmet Turgut Tayuzak, "Özellikle soğuk havalarda sıcak motorlara sığınma eğiliminde olan kediler, bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyor. Sürücülerin motorlarını çalıştırmadan önce çevreyi kontrol etmeleri ve olası bir durumda hayvanlara zarar vermemek için dikkatli olmaları gerekiyor. Görevimiz gereği birçok zorlu olaylara müdahale ediyoruz ve her can bizim için çok değerlidir. Şükürler olsun ki, kedinin sağ salim çıkmasına vesile olduk. Vatandaşlarımızın da bu tür durumlarda duyarlı olmalarını ve hayvanlara yardım etmelerini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, tüm canlılar yaşama hakkına sahiptir ve bizlerin sorumluluğunda korunmaları gerekmektedir" dedi.