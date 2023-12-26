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Diyarbakır'da mahsur kalan keçi doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde su sarnıcına düşen keçi, doğa fotoğrafçısı tarafından kurtarıldı. Nizameddin Pirinççioğlu, keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak vicdani olarak mutlu olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde düştüğü su sarnıcında mahsur kalan keçi, bölgede gezinti yapan doğa fotoğrafçısı tarafından çıkarıldı.

Doğa fotoğrafçısı Nizameddin Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapmak için ilçede bulunan Selman Kalesi'ne gitti.

Kalede gezdiği sırada su sarnıcına düşen keçiyi fark eden Pirinççioğlu, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Pirinççioğlu, arkadaşıyla doğa yürüyüşü yaparken su sarnıcına düşen keçinin sesini duyduklarını belirterek, "Sarnıca girerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardım. Vicdani olarak çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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