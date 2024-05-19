Diyarbakır'da mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı. Aykut Ç. ve Baver M. isimli çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında çalılık alanda mahsur kalan 2 çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Makam Dağı mevkisinde 15 yaşındaki Aykut Ç. ve 13 yaşındaki Baver M'nin çalılıklarda mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine söz konusu bölgeye 8 arama kurtarma teknisyeni, 2 arama kurtarma aracı sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldıkları yerden alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.