Diyarbakır'da Liselilere Yapay Zeka Eğitimi Veriliyor

Diyarbakır'da lise öğrencileri yapay zeka eğitimiyle geleceğe hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Dicle Üniversitesi (DÜ) arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü kapsamında liselilerin "python" ve yapay zeka eğitimi almaları için "Diy-Ai Projesi" hazırlandı.

Proje çerçevesinde kent genelinde python ve yapay zeka eğitimi almak isteyen 1250 öğrenci, BTK Akademi'ye kayıt yaptırdı ve çevrim içi eğitimden faydalandı. Eğitim portalı üzerinden 7 Ocak-23 Şubat arasında eğitimi tamamlayan gençler, daha sonra sınava tabi tutuldu.

Sınavda 85 puan üzeri alan 35 öğrenci, yüz yüze eğitim görmeye hak kazandı. Öğrencilere, DÜ akademisyenlerince merkez Yenişehir ilçesindeki Abdullah Tivnikli Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi STEM Merkezinde python ve yapay zeka eğitimi veriliyor.

"Öğrenciler yapay zeka konusunda donanımlı olmalı"

DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, AA muhabirine, yapay zeka alanında donanımlı öğretim üyelerine sahip olduklarını söyledi.

Üniversite olarak edindikleri bilgileri topluma yaymanın kendileri açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayan Özerdem, her konuda öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Öğrencilerin yapay zeka konusunda donanımlı olması gerektiğini anlatan Özerdem, "Günümüz teknolojisini bilmesek yarın dünyaya adapte olamayız. Gençler bunları bilmeli ki ileride dünyaya rahat adapte olabilsinler." dedi.

Gençlerin verdikleri eğitimle makine ve yapay sinir ağlarını öğrendikten sonra yapay zeka kullanımı ile ilgili proje yazabileceklerini dile getiren Özerdem, bu eğitimlerin artırılması gerektiğini, öğrencilerin gelecekte bu eğitimin faydasını göreceğini kaydetti.

Özerdem, "Artık yapay zekanın, ekonomiden hukuka bütün branşlara yansıdığını görüyoruz. Bu çocuklar, aldıkları eğitimle bütün alanlarda altyapılarını oluşturmuş olacak. Bu da bizim için büyük bir kazançtır." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz çok şanslı"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birim Koordinatörü Kerim Dağ ise liselilere gelecekte seçecekleri mesleğe daha rahat adapte olmaları için şimdiden alanında uzman eğitmenler tarafından yapay zekayla ilgili eğitim verdiklerini ifade etti

Gençlerin akademisyenlerden eğitim aldığını aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz çok şanslı. Lise öğrencilerini yapay zeka ile tanıştırdık. Onların yapay zeka eğitimini almalarını sağladık. Gelecekte bu çocuklar mühendis, doktor olduktan sonra kendi alanlarında yapay zeka kullanacaklar. Çünkü yapay zeka her alanda insan hayatını kolaylaştırıyor."

Eğitime Ergani ilçesinden katılan fen lisesi 11. sınıf öğrencisi Serhat Ünlü de python ve yapay zeka alanında iyi derecede eğitim gördüklerini söyledi.

Ünlü, "Gelecekte ASELSAN'da mühendis olmak, milli savunma hamlesine katkıda bulunmak istiyorum. Genç yaşta bizi bu eğitimlerle tanıştırdıkları için hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bismil ilçesindeki Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meva Demir, bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirterek, bu eğitimi almanın büyük şans olduğunu kaydetti.