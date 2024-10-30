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Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Akran Zorbalığı

Diyarbakır'da Lise Öğrencisine Akran Zorbalığı
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Diyarbakır'da lise öğrencisi K.K., okul çıkışında 3 kız arkadaşı tarafından darbedilip, bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. K.K. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da lise öğrencisi 3 kız, okul çıkışı yaşıtları olan K.K. (14) isimli kız öğrenciyi darbedip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve isimleri öğrenilemeyen 3 kız öğrenci, okul çıkışı yaşıtları olan K.K. isimli kız öğrenciyi, okula 200 metre mesafedeki bir ara sokağa götürdü. Taraflar arasındaki tartışmanın ardından öğrencilerden 2'si, K.K.'yı darbetti. Diğer kız öğrenci ise akran zorbalığı yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

K.K. tedavisinin ardından şikayetçi olurken, kaçan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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