Diyarbakır'da "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Lider Çocuk Tarım Kampı" programı kapsamında Diyarbakır'da ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığınca ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen program bu yıl "kooperatifçilik" teması ile gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 30 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen programa, Şehit Öğretmen Elif Livan İlkokulu'ndan 37 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, eğitim programında, kooperatifçiliğin dayanışma, birlikte hareket etme ve sürdürülebilir kalkınmadaki önemine değindi.

Kooperatiflerin toplumların kalkınmasında ve dayanışma kültürünün gelişmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren Alan, "Sizler de bu bilinçle yetişerek, gelecekte tarımın ve kooperatifçiliğin gücünü daha ileriye taşıyacaksınız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere katılım belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler daha sonra hipodromda atla gezinti yaptı, grup oyunları oynadı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdür yardımcıları Kasım Aydın ve Mehmet Halit Gülçer, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve ilgili teknik personel katıldı.