Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

AA - Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.

Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda yer alan öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını bildirdi.

Su, "LGS sınavına girecek öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ücretsiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır LGS su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title