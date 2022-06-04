Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti - Haberler

Diyarbakır'da LGS sınavına giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Diyarbakır'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda yer alan öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını bildirdi. Su, "LGS sınavına girecek öğrencilerimize belediye otobüslerimiz ücretsiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı. AA / Osman Bilgin - Güncel Ali İhsan Su Diyarbakır LGS su Güncel Haberler

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