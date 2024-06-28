Diyarbakır'da LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenciye ödül

DİYARBAKIR'da Liselere Geçiş Sistemi'nde ( Lgs ) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Bil Koleji öğrencisi Beren Savar, öğretmenlerini ve ailesini gururlandırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Sonucumu gördüğümde çok mutlu oldum. Birinciliği elde etmenin en büyük etkeninin ailemin desteği ve öğretmenlerimin yönlendirmelerinin olduğunu düşünüyorum. Hedefim yurt dışındaki bir şirkette CEO olmak" dedi.

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, açıklandı. 2 Haziran'da gerçekleşen, 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Diyarbakır'da Bil Koleji öğrencisi Beren Savar, 500 tam puan alarak Türkiye'deki 352 birinci arasına girdi. Kolejin 20 öğrencisi de yüzde 2'lik dilime girdi. Savar ve diğer yüzde 2'lik dilimdeki öğrencilere okulda düzenlenen törenle hediye takdim edildi.

"İLKOKULDAN BERİ DERS ÇALIŞIYORUM"

Böyle bir başarı elde ederek öğretmenlerini ve ailesini gururlandırmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Savar, "Sonucumu gördüğümde çok mutlu oldum. Öğretmenlerimi ve ailemi gururlandırdığım için çok mutlu oldum. Birinciliği elde etmenin en büyük etkeninin ailemin desteği ve öğretmenlerimin yönlendirmeleri olduğunu düşünüyorum. Bu senenin başında başladım ama bu sadece 8'nci sınıftaki çalışmam olan bir şey değildi. İlkokuldan beri ders çalışıyorum. Bundan dolayı 8'nci sınıfta düşüş olduğunda temelime güvenerek tekrardan başlayabiliyordum. Hedefim Koç Lisesi'ne yerleşmek ve yurt dışındaki bir şirkette CEO olmak. Öğretmenlerim istediğim liseleri tanıttılar. Diğer arkadaşlarıma tavsiyem kesinlikle öğretmenlerini dinlesinler. Hocalar söylediği zaman çok faydasız bir şey gibi gözükse de ilerleyen zamanda bunun yararını göreceklerdir" diye konuştu.

ORUÇ: CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Diyarbakır Bil Koleji kurucusu Yunus Oruç ise sınava hazırlanma anlamında hem öğrenciler hem de veliler için zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Oruç, "Öğrencimiz olan Beran Savar 500 tam puan aldı. 20 öğrencimiz yüzde 2'lik dilime girdi. Hem bireysel hem de kitlesel anlamda ciddi bir başarı elde ettik. Öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sonuçlardan sonra merkezi sınavla yerleştirme dönemleri başlayacak. Bu anlamda öğrencilerimiz rehberlik servislerimizden destek alabiliriler. Bu süreçte çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü uzmanlık isteyen bir alandır. Bu konuda da öğrencilerimizin yanında olacağız. Sınavda elbette umduğunu bulamayan öğrenciler ve aileler de olacak. Hiç kimse hedeflerinden vazgeçmesin. Hedefleri doğrultusundan büyük bir azim ve kararlıkla devam etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.