Diyarbakır'da Lastiği Patlayan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da Lastiği Patlayan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak bir kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiği patlayan otomobilin akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptığı kazada Gazal Kayıhan (59) öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çeltikli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kayıhan idaresindeki 61 KP 428 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, karşı şeritte bulunan bir akaryakıt istasyonun istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Gazal Kayıhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 6 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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