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Diyarbakır'da Kuzenler Arasında Taşlı ve Yumruklu Kavga: 3 Yaralı

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Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan taşlı ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı ve 5 kişiyi gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgasında 3 kişi yaralanırken, polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi Kazıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan kuzenler arasında başlayan tartışma, taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kısa sürede tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri akraba olan taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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