Haberler

Diyarbakır'da Kuyumcudan Altın Çalan 8 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kuyumcudan Altın Çalan 8 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da çarşaflı 3 kadın kuyumcu dükkanına girerek dikkat dağıtarak yaklaşık 2,5 kilo altın çaldı. Olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'da çarşaflı 3 kadın, girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibinin dikkatini dağıtıp, vitrinden yaklaşık 2,5 kilo altın çaldı. Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak vitrindeki yaklaşık 2,5 kilo altını çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra durumu fark eden kuyumcu, polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. Bölgedeki 76 güvenlik kamerasından görüntü inceleyen polis, şüphelilerin 3'ü erkek, 5'i kadın olmak üzere 8 kişi olduğunu ve 2 araç kullandıklarını tespit etti. Şüpheliler, oluşturulan uygulama noktalarında yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE DE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren şüpheliler, olay günü kullandıkları çarşaflarla birlikte yakalandı. Kontrollerde, şüphelilerden birinin başka suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca Denizli'de de 350 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları da saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altınların bir kısmı ise kuyumcuya teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular

Bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.