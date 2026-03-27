Diyarbakır'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kuyumcudaki altınları silah zoruyla gasbeden 2 maskeli şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis tarafından aranıyor.

Melikahmet Mahallesi Melikahmet Caddesi'nde V.A'ya ait bir kuyumcuya silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli girdi.

Silah doğrultarak iş yeri sahibini kasadan uzaklaştırmak isteyen şüpheliler ile V.A. arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında bir şüpheli vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi çaldı. V.A'nın çabasına rağmen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen soygunun ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren şüphelilerin, iş yeri sahibi V.A'ya silah doğrultması, V.A. ile şüpheliler arasında yaşanan arbede, bir şüphelinin vitrindeki altınları aldığı sırada V.A'nın önlemeye çalışması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık
