Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da bir kuyumcudan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde iş yeri sahibi M.M'nin vitrin düzenlediği sırada çarşaflı şüphelilerin kutuda bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altını alarak kaçtığını belirtti.

Durumun fark edilmesi üzerine iş yeri sahibinin şikayetçi olduğunu ve olayın kısa sürede çözüldüğünü bildiren Yüksel, şüphelilerin yakalandığını kaydetti.

Yüksel, "Emniyet birimlerimizi tebrik ediyor, esnafımız M.M'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Bu arada kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntüde, kuyumcuya giren 3 çarşaflı kadından birinin, iş yeri sahibi M.M'nin vitrini düzenlediği sırada tezgahın altında bulunan kasadan bir kutu alması, sonra da zanlıların iş yerinden ayrılmaları görülüyor.