Haberler

Diyarbakır'da Kuyumcu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bir kuyumcudan 2,5 kilogram altın çalan çarşaflı şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

Diyarbakır'da bir kuyumcudan yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde iş yeri sahibi M.M'nin vitrin düzenlediği sırada çarşaflı şüphelilerin kutuda bulunan yaklaşık 2,5 kilogram altını alarak kaçtığını belirtti.

Durumun fark edilmesi üzerine iş yeri sahibinin şikayetçi olduğunu ve olayın kısa sürede çözüldüğünü bildiren Yüksel, şüphelilerin yakalandığını kaydetti.

Yüksel, "Emniyet birimlerimizi tebrik ediyor, esnafımız M.M'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Bu arada kuyumcudaki hırsızlık güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntüde, kuyumcuya giren 3 çarşaflı kadından birinin, iş yeri sahibi M.M'nin vitrini düzenlediği sırada tezgahın altında bulunan kasadan bir kutu alması, sonra da zanlıların iş yerinden ayrılmaları görülüyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.