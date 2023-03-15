DİYARBAKIR'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ALT GEÇİDİ VE BAZI EVLERİ SU BASTI, APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

DİYARBAKIR'da sağanak yağışla birlikte Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçit suyla doldu. Bazı araçlar alt geçitte mahsur kalırken, kentte bazı evleri su bastı. Huzurevleri Mahallesi'nde 5 katlı bir apartman giriş merdivenlerinin bodrum kata çökmesiyle tahliye edildi. Polis güvenlik önlemi aldı.

HABER: Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ(DİYARBAKIR),(DHA)-