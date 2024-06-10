Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaç Devrildi, Reklam Tabelaları Eğildi
Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi ve Silvan kara yolundaki bazı reklam tabelaları eğildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri olaylara müdahale etti.
Kentte gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımın kenarındaki ağaç, elektrik panosunun üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Diyarbakır-Silvan kara yolunda da bazı reklam tabelaları eğildi.