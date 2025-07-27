Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar Sebebiyle Devrilen Direkler 6 İneği Öldürdü

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir elektrik direğinin devrilmesine ve bu durumun sonucunda 6 ineğin akıma kapılarak ölmesine sebep oldu. Bismil ilçesinde de bir ahırın çatısı uçtu.

DİYARBAKIR'ın Liceli ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında devrilen elektrik direğinin telleri üzerlerine düşen 6 inek akıma kapılarak öldü, Bismil ilçesinde de bir ahırın çatısı uçtu.

Lice ve Bismil ilçelerinde dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Balcılar Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde de Lice ilçesinin kırsal Kutlu Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle elektrik direği devrildi. Devrilen direğin telleri yoldaki ineklerin üzerine düştü. Akıma kapılan 6 inek öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şiddetli rüzgarın etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar, yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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