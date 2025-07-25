Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar Okulun Çatısını Uçurdu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümünü uçurdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çatının onarımı için çalışmalar başlatıldı.

DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Çermik ilçesindeki bir okulun çatısını uçurdu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı kırsal Arabük Mahallesi'ndeki Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarla uçtu. Parçalar okulun bahçesine ve dışına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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