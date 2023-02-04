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Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı

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Diyarbakır'da kuvvetli kar yağışı

DİYARBAKIR'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkezi ile kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı başladı.

DİYARBAKIR'da, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkezi ile kırsal ilçelerde kuvvetli kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır Güncel Haberler

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