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Diyarbakır'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Diyarbakır'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, 2 saat içinde Diyarbakır'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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