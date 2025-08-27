Diyarbakır'da Kütüphanede Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde günlük ortalama bin 500 kişiyi ağırlayan Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi'nde, olası afetlere karşı hazırlık kapsamında deprem, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Haftanın 7 günü 08.00-24.00 arasında 3 bin 500 metrekarelik net kullanım alanıyla hizmet veren ve aynı anda 650 kişiye hizmet verebilen Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi'nde, Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) teknik ekibinin desteğiyle tatbikat düzenlendi. Tatbikat öncesinde AFAD uzmanları tarafından kullanıcı ve personele deprem sırasında uygulanması gereken "çök-kapan-tutun" yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin ardından kütüphane içerisinde bulunan kullanıcıların tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikat, bina dışında yapılan yangın söndürme uygulamasıyla sona erdi.

Kütüphane Müdürü Abdulbari Tanrıverdi, afet hazırlıklarına yönelik tatbikatlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve kütüphanemizin yoğun ilgi görmesi, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olma sorumluluğu yüklüyor. Hem olası bir depremde hem de sonrasındaki süreçlerde yapılması gerekenleri kullanıcılarımızla birlikte uygulamalı olarak gösterdik. Bu tür eğitim ve tatbikatlarımız, ilerleyen dönemlerde de devam edecek" dedi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR