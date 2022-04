Diyarbakır'da Kurşunlu Camisi Meydanında vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sur ilçesindeki Kurşunlu Cami Meydanında iftar programı yapıldı.

Programa katılan Vali Münir Karaloğlu, vatandaşlarla görüştü, ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karaloğlu, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesince 17 ilçeye en iyi hizmeti götürülmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Her vatandaşa ulaşma gayreti içerisinde olduklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak elbette şehrin altyapısını, üst yapısını, yolunu, caddesini, sokağını, parkını, suyunu kanalını yapıyoruz. Ama en çok önem verdiğimiz hizmet sosyal belediyecilik dediğimiz kadın, çocuk, gençlik, yaşlı, engelli hizmetlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve toplumda bize ihtiyacı olan herkese bir şekilde ulaşmak. Uyguladığımız sosyal projelerle sosyal belediyecilik konusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şu anda Türkiye'de öncü belediyelerden birisi."

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine değinen Karaloğlu, "Diyarbakır geçmişte olduğu gibi yine sevginin, medeniyetin merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Ramazanın manevi iklimini yaşamak için birçok etkinlik düzenlediklerini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İstedik ki; ramazan ayının manevi iklimini bu şehirde yaşayan her kadınımız her çocuğumuz her gencimiz her vatandaşımız hissetsin. Onun için ilk 20 gün etkinliklerimizi daha çok hava koşulları dolayısıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yaptık. Son günlerde etkinlikleri bu alana Kurşunlu Camisi alanımıza taşıdık."

Program iftarın ardından müzik dinletisiyle sona erdi.