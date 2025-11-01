Haberler

Diyarbakır'da Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Vali Murat Zorluoğlu, faillerin emniyet güçleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bağlar'da 29 Ekim'de bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlanma olayının failleri Y.K, Y.A. ve S.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını bildirdi.

Zanlıların tutuklandıklarını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzurunu kimse bozamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Haberler.com
