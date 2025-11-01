Diyarbakır'da Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bağlar'da 29 Ekim'de bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlanma olayının failleri Y.K, Y.A. ve S.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını bildirdi.

Zanlıların tutuklandıklarını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzurunu kimse bozamaz." ifadesini kullandı.