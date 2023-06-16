Diyarbakır'da Kurbanlık Hayvan Pazarı Hareketlendi

Hayvan pazarında hareketlilik başladı

Vatandaşlar fiyattan memnun

DİYARBAKIR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinde yetişen kurbanlık hayvanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası'na getirildi. Satıcılar, fiyatların uygun olmasıyla birlikte yoğunluğun yaşandığını belirtti.

Canlı Hayvan Borsası'nda her hafta kurulan hayvan pazarı, yerini kurbanlık hayvanların satışına bıraktı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en hareketli hayvan borsalarından Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'na besiciler gelmeye başladı.

Besiciler kurbanlık fiyatlarının birkaç gün öncesine nazaran düştüğünü belirterek, canlı dana kilosunun 130, canlı kuzuların kilosunun ise 80 TL olduğunu söyledi.

Satışlarının iyi olduğunu ifade eden besici Hüsamettin Çiçek, vatandaşın fiyat beğenmemezlik yaptığını dile getirerek, fiyatların düştüğünün altını çizdi. Çiçek, "Kurbanlık fiyatları ucuzlamış, birkaç gün öncesi gibi değil. Şu anda canlı hayvanın kilosunu 130 TL'ye satıyoruz. Etini ise 220 TL'ye veriyoruz. Birkaç gün önce fiyatlar daha yüksekti, şu anda düşmüş durumda. Satışımız çok şükür oluyor, ama fiyat düşük olduğu için bizim hesabımıza gelmiyor. Vatandaş bu fiyatı da beğenmiyor. Biraz daha indirim istiyor" dedi.

Toklu hayvanın geçen sene tekinin 4 bin TL, bu sene ise çitinin 12 bin TL olduğunu söyleyen Faruk Taştan, "Hayvan pazarında alışveriş yapıyorum. Şu anda fiyatlar iyidir. Satış da, hayvanlar da çok güzel. Herkes kazanıyor. Kimse yalan konuşmasın. Toklu hayvanın fiyatı geçen sene 4 bin TL idi, şimdi çifti 12 bin TL olmuş" diye konuştu.

Besicilerden İsa Bal ise, şunları kaydetti:

"Bu sene genelde erkek danaların satışı çok yapılıyor. Öte yandan koyunlar da çok satılıyor. Diğer büyükbaşlarda piyasa durgundur. Danaların fiyatları ortalama 50 ile 75 bin arasında değişkenlik gösteriyor. Canlı kuzuların kilosu da 80 TL'dir. Erkek dananın fiyatı ise 130 TL'dir."