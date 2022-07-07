Diyarbakır'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için kesim ve satış yerlerini belirledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini temiz bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurumları ve ilçe belediyeleri ile yaptığı çalışmalar sonucunda 4 merkez ilçede kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Sur'da Mardin yolunda yer alan Canlı Hayvan Borsası, Kamer-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası, Yenişehir'de Üç Kuyular TOKİ sabit semt pazarı ve Ofis Kurdoğlu Lojmanları içindeki beton saha, Bağlar'da Besi OSB, 8. Anajet Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri ve Beymir-Et Kombinası, Kayapınar'da Şehir Stadyumu 1 Nolu Giriş Otopark alanı, Urfa Yolu üzeri Emniyet Lojmanları kurban kesim yerleri olarak belirlendi.

Kurban satış yerleri ise Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Çarıklı Mahallesi Besi Çiftlikleri, Şehitlik kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Şehir Stadyumu karşısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Peyas Mahallesi İMKB Lisesi altı olacak.