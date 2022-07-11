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Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim ve satış yerlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı.

Ekipler, kurban kesim yerlerindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol etti.

Zabıta ekipleri, bayram süresi boyunca kentteki kesim ve satış noktalarını denetlemeye devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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