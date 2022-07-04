Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. Halk sağlığının korunması, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen denetimde, iş yerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara durumunu kontrol eden ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine uyarıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Kurban Bayramı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.