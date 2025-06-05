Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Jandarma Denetimi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince Pirinçlik, Çınar İlçesi TRT kavşağı, Aşağıkonak, Bismil ilçesindeki yol kontrol noktalarında Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevk, nakil belgeleri, kulak küpesi, veteriner sağlık raporu ile araç dezenfeksiyon belge kontrolü yapıldı.

350 kurbanlık denetimi yapan ekipler, belge eksikliği olan besicilerin geçişine izin vermedi.