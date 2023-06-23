Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi gıda denetim ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathanelerinde denetimler yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi gıda denetim ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathanelerinde denetimler yaptı.

Ekipler, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile esnafı, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında uyarırken, işletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paketlenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceledi.