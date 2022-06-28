Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı - Haberler

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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alım yaptığı tatlı, et ve şekerleme ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Depo ile satış yerlerini denetleyen ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların kıyafeti, depolarda hijyen ve bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri kontrol etti.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri yetkililerini uyaran ekipler, tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını denetledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ve tatlı alımı konusunda uyardı. Ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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