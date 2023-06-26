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Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi biten 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için otobüsler tam kapasiteyle çalıştırılacak.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı 1 Temmuz Güncel Haberler

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