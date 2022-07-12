Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı - Haberler

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Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ve yakınlarını yalnız bırakmadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kayapınar ilçesinde ikamet eden Güzel, Sorkut, Aydın ve Doğan ailelerine konuk olan Yıldırım, ailelerin bayramlarını kutladı. Şehit yakınlarının hal ve hatırlarını soran Yıldırım, ailelerle sohbet etti.

Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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