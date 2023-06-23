Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda kesintisiz su temini için çalışmalar yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışıyor. DİSKİ ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale için hazır bekliyor. Kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere atılmaması, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkati çeken Tutşi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların mağdur olmaması, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlemlerini alan DİSKİ ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale için hazır bekliyor.

Bayram tatili süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşlar, şikayetlerini Alo 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek.

Su israfı ve kurban atıkları uyarısı

Kurban kesim ve satış yerlerinde olası rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanlarda vidanjör bulundurulacak. DİSKİ, su tesisatlarını gözden geçirecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini bildirdi.

Kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere atılmaması, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkati çeken Tutşi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.