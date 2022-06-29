Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda güvenli gıdaya ulaşması, kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için hazırlıklara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda vatandaşların Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçirmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekim ile hayvanları kaçmalarını önlemek amacıyla kurban yakalama ekipleri oluşturacak, kurban kesim ve satış yerlerinin dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütecek, yeterli sayıda çöp konteynırları bulunduracak ve tüm mezarlıkların temizliği yapılacak.

Zabıta Daire Başkanlığı, hayvan kesim ve satış yerlerinde sık sık denetimler gerçekleştirerek, belirlenen kesim ve satış yerleri dışında yapılacak olan işlemlere müdahale edecek.

Zabıta ekipleri, vatandaşların rahat şekilde mezarlık ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirler alacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı, tüm kurban satış ve kesim alanlarında ihtiyaç duyulması halinde arasözlerle tazyikli su ile alanların temizliğini sağlayacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı belirlenen alanlarda oluşacak yapısal eksiklikleri giderecek.