Diyarbakır'da Kur'an Kursunda Cinayet: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli olduğu kişi Kur'an kursuna girerken pompalı tüfekle vuruldu. Saldırıda güvenlik görevlisi de yaralandı. İki şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35), girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur'an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun'a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
